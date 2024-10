Grande Fratello un inquilino a rischio squalifica? A Jessica bisognerebbe darle qualche schiaffone la frase choc

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I recenti atteggiamenti diMorlacchi hanno fatto storcere il naso a diversi inquilini della Casa del, che non hanno apprezzato il comportamento avuto dalla cantante nei confronti di Giglio – per il quale ha svelato di avere una cotta – e soprattutto nei confronti di Yulia Bruschi, che ha giudicato piuttosto pesantemente per via del suo rapporto con il ragazzo nonostante sia fidanzata (clicca QUI per leggere). Anche nel corso dell’ultima puntatae Yulia hanno avuto uno scontro piuttosto acceso, che ha portato molti a schierarsi contro la cantante, tra cui le Non è la Rai e Michael Castorino. Ieri sera, infatti, Pamela, Ilaria, Eleonora e Micahel si sono ritrovati a parlare proprio die non hanno risparmiato le critiche nei suoi confronti.