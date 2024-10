Diventano milionari grazie al gioco legale ma la Finanza trova una magagna

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tutto regolare per due persone, ma gli accertamenti delle Fiamme Gialle hannoto qualcosa che li mette nei guai Ingordi e vaghi. Due persone hanno avuto la bravura e fortuna di vincere on line oltre un milione di euro, sono disoccupati, quindi è sicuramente una cosa buona, ma ce ne è anche una cattiva. Già perché i due, forse perché non lavoravano, percepivano il reddito di cittadinanza e si sono ben guardati di dire nulla e avvisare che non ne avevano più bisogno. Due persone vincono milioni ma hanno il reddito di cittadinanza e lali ha beccati perché i due non avevano detto nulla (Ansa Foto) Cityrumors.itLa loro fortuna però è durata poco, forse pensavano di farla franca, avranno probabilmente creduto e detto tra loro “ma quando se ne accorgeranno“, e invece se ne sono accorti eccome.