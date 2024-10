Damiano David alla prima di Che Tempo Che Fa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Saràl’ospite musicale dellapuntata in stagione di CheChe Fa, che torna inserata sul Nove domenica 6 ottobre. Il progetto da solista del cantante dei Maneskin è ufficialmente partito venerdì scorso con la pubblicazione in tutto il mondo del brano Silverlines, frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth. Da Fabio Fazio sarà l’occasione perdi cantarlo per lavolta in TV e parlare di questa sua necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé che l’ha portato ad intraprendere la carriera da solista.di CheChe Fae Maggio.