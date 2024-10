Conte è andato da Vespa a parlare della sua ossessione | Matteo Renzi Sorrido alle sue parole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mentre il mondo brucia, stretto da guerre sempre più pericolose, un politicante italiano ieri sera andava da Brunodi cosa?suachiamata, reo di averlo prima sostenuto nel governodue e poi ma casa per manifesta e conclamata incapacità a governare. Giuseppe, che all’epoca non aveva alcun ruolo di alto livello all’interno del Movimento 5Stelle, ha tranquillamente governato con Salvini senza nessun ripensamento e poi con l’odiato Pd. Ma non basta, uscito da Palazzo Chigi, il Movimento 5Stelle, al contrario di ciò che sperava, è rimasto anche a far parte del governo Draghi. Insomma, i grillini hanno governato con tutti. La storia politica è giusto ricordarla a chi fa finta di non ricordare.