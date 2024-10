Bonus parità di genere Inps per le imprese domande entro il 15 ottobre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per le, anche nel nostro Paese, sono previsti incentivi per promuovere la certificazione delladialle. Il 15è il termine ultimo per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione didiper presentare la domanda di esonero contributivo. La misura prevede un esonero sui contributi previdenziali dovuti, con un tetto massimo. Questa misura rappresenta un incentivo significativo per leche si impegnano attivamente nel promuovere ladisul posto di lavoro, garantendo benefici concreti sia a livello economico che sociale. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può richiedere il. La misura, introdotta dall’art. 5 della legge n.