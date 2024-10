Atp Pechino Sinner sfida Alcaraz | la finale delle stelle Quando e dove vederla

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il ricorso della Wada al TAS contro l’assoluzione diper l’assunzione di Clostebol sembra non aver influito più di tanto sulla tenuta mentale del tennista azzurro, che è approdato allanel torneo Atp 500incontrerà l’altra stella del tennis mondiale,. Secondo molti i due sono destinati a dare vita ad una rivalità epica e duratura per i prossimi 10 anni. Atp, latraè arrivato inbattendo in semiil sorprendente tennista cinese Yunchaokete Bu, l’eroe di casa, che ha dato comunque del filo da torcere all’altoatesino che ha vinto per 6-3, 7-6.invece ha avuto la meglio su Medvedev imponendosi per 7-5, 6-3. I precedenti sono a favore dello spagnolo, che ha vinto 5 incontri contro i 4 dell’azzurro.