Armi all’Ucraina il governo mantiene il segreto Mantovano | Desecretare informazioni? Non si può derogare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Il regime della secretazione è quello delle alleanze a cui noi aderiamo, quindi non c’è nulla di derogabile o di cui è prevista la deroga“. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo, durante la conferenza stampa post Cdm, ha risposto a una domanda del Fatto Quotidiano se in vista del vertice a Ramstein di metà ottobre ilstia valutando la possibilità dilesull’invio di. Dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, la società civile e le organizzazioni pacifiste hanno chiesto a più riprese almaggiore chiarezza sull’invio di forniture militari. Fino a oggi, però, l’esecutivo ha tenuto riservate queste. L'articolo, ilil: “? Non si può” proviene da Il Fatto Quotidiano.