Ad agosto +494 000 occupati base annua

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 11.50 Adl'occupazione sale dello 0,2% (+45.000 unità) su luglio, e del 2,1% (.000)su2023. Così l'Istat. La crescita coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età.Record di: 24 mln 80.000. Tasso d'occupazione al 62,3%: in un anno registra un +0,8%. In calo il numero delle persone in cerca di lavoro:-2,8% (-46.000 unità).Tasso disoccupazione al 6,2%(-0,2%),ai minimi dal 2007,quello giovanile al 18,3% (-1,7%). Crescono invece gli inattivi: +0,4%,pari a +44.000. Il tasso di inattività segna +0,1% e sale al 33,4%.