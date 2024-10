A giudizio per violenza sessuale il primario di pneumologia del Policlinico Gemelli Luca Richeldi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il giudice preliminare di Roma ha rinviato ail professoredidel, accusato diai danni di una paziente. Dopo il no al patteggiamento il giudice ha reso noto, in apertura di udienza, anche la decisione del presidente del tribunale che non ha accolto la richiesta di astensione del gup avanzata dai difensori del medico. Il processo è stato fissato al prossimo 3 giugno. Una paziente aveva denunciato che il professore l’aveva palpeggiata e baciata sulla bocca nonostante i tentativi della donna di sottrarsi cingendola “alle spalle con le mani, appoggiandosi con il corpo contro di lei”. Tutto sarebbe avvenuto in una delle stanze dell’enorme complesso ospedaliero del. Da parte suaaveva confermato di aver visitato la donna, ma aveva respinto per intero tutta la ricostruzione.