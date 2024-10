Vogliamo sapere per quale motivo è morta nostra madre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Effettuata ieri mattina all’istituto di medicina legale di Pavia la perizia necroscopica sul corpo di Graziella La Ferlita (nella foto), la donna di 69 anni residente a Vigevano, deceduta martedì scorso a meno di una settimana dall’intervento di bendaggio gastrico alsi era sottoposta all’istituto clinico Beato Matteo di Vigevano. Lo stesso giorno del decesso i quattro figli della donna, che per il momento preferiscono il silenzio, hanno depositato alla Procura della Repubblica di Pavia un esposto per segnalare la morte sospetta della, chiedendo l’autopsia per accertare eventuali responsabilità dei medici nell’accaduto. L’esito dei riscontri autoptici sarà disponibile solo tra diverse settimane.