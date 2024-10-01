Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09:15 (Di martedì 1 ottobre 2024) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 09.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA CASTEL DE CEVERI, , SULLA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI E SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI ALBUCCIONE E SETTECAMINI. ALTRE FILE IN DIREIZONE Roma SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO D CIAMPINO, SULL’ARDEATINA DAL DIVINO AMORE AL GRA E SULLA LAURENTINA DA VALLERANELLO AL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA SPINACETO E L’EUR IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IMPORTANTI DISAGI SUL TARTTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA E TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 08:45 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE Servizio fornito da Astral. FILE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 07. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA: CODE A TRATTI TRA VIA DEI RUTUTLI E VIA DI TRIGORIA VERSO ROMA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 07:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE Servizio fornito da Astral. PRIMI DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA L’APPIA E IN ESTERNA TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA. romadailynews
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