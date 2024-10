The New Saints chi sono gli avversari della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 - Comincerà nella giornata di giovedì l'avventura in Conference League, reduce da due finali perse tra Praga e Atene. L'obiettivo non può che essere quello di andare a rigiocarsi il trofeo a Wroclaw il prossimo 28 maggio. Dopo aver faticato non poco a superare il playoff contro la Puskas Akademia, adesso la squadra di Palladino dovrà concentrarsi sulle sei sfide del maxi raggruppamento, novità dell'edizione di quest'anno. Il traguardo intermedio non può che essere quello di arrivare tra le prime otto per evitare gli spareggi che si disputeranno tra la nona e la sedicesima classificata. Ma per questo ci sarà tempo più avanti. Adesso il mirino è puntato sui gallesi dei New, che giovedì arriveranno a Firenze (ore 21 al Franchi il fischio d'inizio) a caccia di un sogno.