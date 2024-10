Thailandia autobus di studenti in gita si schianta e prende fuoco | si temono oltre 20 morti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tragedia in, dove uncon a bordo decine di bambini insi èto e ha presoappena fuori dalla capitale Bangkok. Secondo il ministro dei trasporti, 16 bambini e tre insegnanti sono riusciti a fuggire, mentre 22 alunni e tre docenti risultano ancora dispersi. Si teme che siano rimasti intrappolati nel mezzo e le speranze di trarli in salvo sono ridotte al minimo. Il primo ministro ha parlato genericamente die feriti, senza indicare un numero preciso. Le fotografie condivise sui social network mostrano l’completamente distrutto dall’incendio. Otto delle 19 persone che sono riuscite a fuggire sono state trasportate in ospedale. #BREAKING: A school bus in Thailand with about 44 students and teachers on board caught fire on the outskirts of Bangkok. As many as 25 of them are feared dead.