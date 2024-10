Sean Combs travolto da nuove accuse di abusi | coinvolti 120 ex collaboratori anche bambini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ledisessuali contro, notocome Diddy, continuano a crescere. Un totale di 120denunce è stato annunciato dall’avvocato texano Tony Buzbee, che rappresenta un gruppo di uomini e donne che affermano di essere stati vittime dell’imprenditore musicale. Leriguardano episodi avvenuti in un arco di oltre 20 anni, con eventi verificatisi in Stati come New York, California e Florida. Alcune delle aggressioni sarebbero avvenute durante feste private e eventi pubblici, tra cui feste di lancio di album e celebrazioni di Capodanno. Tra le vittime si contanominori: 25 persone avevano meno di 18 anni al momento degli, e uno degli accusatori era un bambino di appena 9 anni. Glidenunciati includono non solo violenze sessuali, mail presunto utilizzo di droghe per facilitare tali atti.