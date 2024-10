Ruba al supermercato poi aggredisce i dipendenti per guadagnarsi la fuga | arrestata 38enne pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Terracina e del N.O.R. – Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 38 anni, residente a Terracina, per furto e aggressione. L’episodio è avvenuto presso un notosituato in Via, dove la donna ha cercato di fuggire con generi alimentari e alcune bottiglie di vino, per un valore complessivo di circa 200 euro. L’Intervento del Personale delAccortesi del furto, ledelhanno inseguito la donna fino al parcheggio esterno, dove hanno tentato di recuperare la refurtiva. A questo punto, laha reagito con violenza, minacciando e aggredendo lecon schiaffi e spintoni prima di tentare di dileguarsi. L’episodio ha generato momenti di paura e tensione tra il personale dele i clienti presenti.