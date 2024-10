Raid aerei e carri armati Truppe israeliane in Libano inizia la battaglia di terra Gli Usa | azioni limitate al Sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Èta ladi. Dopo la eliminazione di Hassan Nasrallah e dopo gli intensi bombardamenti delle ultime settimane in tutto il territorio libanese, Israele ha oltrepassato il confine coi tank. "Siamo stati informati da Israele – ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano – che stanno conducendo opere mirate contro le infrastrutture degli Hezbollah a ridosso del confine". Nelle stesse ore il premier Benjamin Netanyahu ha convocato al ministero della Difesa il gabinetto di sicurezza. Mentre le consulterano ancora in corso, il leader del partito ortodosso Shas Arye Deri ha confermato indirettamente l’inizio delle oper, pubblicando su X una preghiera per i soldati che saranno impegnati nella guerra.