Panico a bordo del Ryanair in Italia | lo scoppio improvviso

(Di martedì 1 ottobre 2024)e paura all'aeroporto di Bergamo, Orio al Serio. Questa mattina, martedì 1 ottobre, i passeggeri adi un velivolo della compagnia aerea low cost Rayanair si sono spaventati quando hanno sentito uno. Vediamo cosa è successo. Lodello pneumatico Era appena atterrato con puntualità stamani alle 8 sulla pista di Orio al Serio il voloFR846 decollato da Barcellona El Prat quando uno pneumatico è scoppiato. L'aereo – con a162 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio – era ancora in leggero movimento e il pilota, secondo una prima ricostruzione, è riuscito a contenerlo sulla pista.