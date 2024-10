Morto John Amos attore di Good Times e Il principe cerca moglie | aveva 84 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024)celebre per il ruolo del padre in "" e candidato agli Emmy, èall'età di 84. L'si è spento a Los Angeles per cause naturali, come annunciato dal figlio Kelly Christophertramite una dichiarazione pubblicata su un noto sito di notizie. Una ferita che resterà aperta Il figlio diha condiviso la triste notizia, dicendo: "È con sincera tristezza che vi racconto che mio padre è in un altro mondo". Kelly ha poi aggiunto che suo padre era una persona dal "cuore gentile" e "amato in tutto il mondo". Ha sottolineato come molti fan considerasserocome il loro "padre televisivo", grazie ai numerosi ruoli interpretati in carriera, soprattutto nella televisione e nel cinema.