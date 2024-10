Milan soffri la pressione? Le ‘Aspirine’ fanno male | un finale da batticuore non basta il Leverkusen passa 1-0

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Zero punti in due gare di Champions League per il. Ma tra il 3-1 subito contro il Liverpool e l’1-0 di questa sera in casa del Bayerc’è una differenza importante. I rossoneri sono ancora in costruzione, hanno delle fragilità evidenti ma anche dei pregi che si iniziano a intravedere. Ma il treno dell’Europa va veloce e mettea chi è ritardo. Consigliabile un’aspirina in questi casi, ma seè il soprannome del tuo avversario, il Bayer, meglio evitare ere la, provare ad arginarla e salvare il salvabile. Il copione del primo tempo delè più o meno questo. I rossoneri si abbassano a causa delladei bavaresi, abili a far valere la superiorità numerica a centrocampo e ad allargare il gioco sulle fasce in cui Grimaldo e Frimpong sono più fastidiosi che pericolosi.