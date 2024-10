Maura Delpero all’Eden per la proiezione di Vermiglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 –per ladi “” La regista Leone d’argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia incontrerà il pubblico dell’Eden giovedì 3 ottobre in occasione delladelle ore 18:00 La programmazione d’ottobre del Cinema Eden di Arezzo avrà inizio con un ospite speciale, la regista, che sarà presente in sala giovedì 3 ottobre per ladel film “” delle ore 18:00. La regista rivelazione della recente Mostra del Cinema di Venezia, con la vittoria del Leone d’argento – Gran Premio della Giuria, sarà in sala per un incontro con il pubblico moderato dal giornalista e critico cinematografico Simone Emiliani.