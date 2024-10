Luigi Ganna chi era il ciclista varesino vincitore del primo Giro d’Italia a cui è stata intitolata una sala del Pirellone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano – Unariunione del quinto piano del Palazzo Pirelli èal. L'iniziativa è nata dal desiderio, espresso dalla famiglia, di poter esporre a Palazzo Pirelli il Trofeo 'Senza Fine’, da lui vinto in occasione della prima edizione deld'Italia, accolta e fatta propria dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nato a Induno Olona nel 1883, fu ildelnell’edizione inaugurale del 1909. Al termine della sua carrierasi dedicò alla gestione di una fabbrica di biciclette in viale Belforte, contribuendo allo sviluppo tecnico del ciclismo. “Un grande lombardo, che ha saputo distinguersi prima come atleta e poi come imprenditore, coltivando sempre i valori che contraddistinguono la nostra regione a partire dall'amore per il lavoro e la famiglia.