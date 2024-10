Liverpool-Bologna Slot | Bologna squadra difficile da battere Chiesa probabilmente out

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il tecnico delArnesi prepara a sfidare il, nella notte di Champions League che verrà ospitata da Anfield domani: “Tanta gente mi ha detto che domani sarà speciale. Voglio vedere e sentire tutto questo, dobbiamo essere pronti e spero che lo siano anche i tifosi. Spero possano percepire il desiderio che abbiamo e che sia una notte speciale“. In dubbioe Jota non è garantito dal primo minuto: “Mi aspetto che Jota sia disponibile,invece si è allenato ieri e ha avuto qualche problema e non mi aspetto che ce la faccia. So che sarebbe stato bello per lui giocare contro unaitaliana, ma lo aspettiamo per altre notti”.non prende sottogamba i rossoblù: “Hanno perso 5 partite in tutto lo scorso anno e una quest’anno: insomma, è unada, che raramente perde. Ed è unache gioca uno contro uno a tutto campo.