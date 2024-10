Lettere anonime agli amministratori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si intitola ‘Alfonsine per la legalità’ la manifestazione che si terrà stasera in piazza Gramsci per ribadire che "illegalità e intimidazione ad Alfonsine non trovano posto", così si legge nella grafica che invita tutti i cittadini alla partecipazione. Le motivazioni che stanno dietro a questa chiamata le indica il sindaco stesso, Riccardo Graziani, raccontando di alcuni episodi che si sono svolti tra giovedì e venerdì scorso. "Una lettera anonima, cosa che di per sé già ne qualifica l’estensore – spiega il primo cittadino – è stata diffusa, inviata o messa in buchetta, ad alcunie distribuita nel nostro territorio da ignoti, con affermazioni diffamatorie e infondate verso alcuni componenti dell’ufficio tecnico del nostro ente". Una situazione che è stata poi aggravata da una chiamata ricevuta da uno dei dipendenti pubblici in questione.