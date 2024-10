Lavoro a Napoli un convegno sulla lotta al caporalato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ile ilsommerso rappresentano una realtà complessa e diffusa, non solo in Campania ma in tutto il territorio italiano. Questi fenomeni si manifestano attraverso forme di impiego non formale ed irregolare, gestite da intermediari noti come “caporali”, che coordinano e sfruttano manodopera spesso priva di contratti regolari e dei relativi diritti. L’invisibilità di queste pratiche rende difficile il controllo e la protezione dei diritti dei lavoratori, esponendoli a condizioni diprecarie, bassi salari e rischi per la sicurezza sul luogo di. Da cosa partire per contrastare in modo efficace il fenomeno? Tra i tanti strumenti a disposizione ci sono anche “le competenze”.