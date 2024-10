L’associazione We are Milano nata solo per fare affari con l’Inter

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’associazione senza scopo di lucro. Formalmente, ma che invece di lucro ne creava moltissimo, almeno per i capi della curva del, prima che finissero dietro le sbarre, visto che, per i pm, permetteva il riciclaggio di denaro ottenuto con i traffici illeciti; rendeva possibili i rapporti economici con la società Inter per l’acquisto di migliaia di biglietti e tessere da rivendere a prezzi maggiorati; agevolava le scarcerazioni degli ultras finiti dietro le sbarre. È la “We AreETS”, fulcro economico e organizzativo di tutti i traffici gestiti dal luglio del 2020 (anno di fondazione) dai capi della Nord, Vittorio Boiocchi e, dopo il suo omicidio, dal “triunvirato” Andrea Beretta, Antonio Bellocco e Gianfranco Ferdico.