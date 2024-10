La proposta della Regione | Si raddoppino gli aiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dalla presidente pro temporee commissaria all’emergenza dell’alluvione del 18 e 19 settmebre, Irene Priolo, arriva la, già inviata al Dipartimento nazionale di Protezione Civile, di innalzare a 10.000 euro il Contributo di Immediato Sostegno (Cis) per le famiglie che siano state colpite dai due eventi alluvionali: maggio 2023 e settembre 2024. "Unacondivisa con i territori più colpiti – spiega la presidente stessa –, un aiuto necessario per chi ha subito due volte i danni del maltempo e non ha risorse sufficienti per far fronte alle immediate spese di ripristino". Il Cis era stato istituito lo scorso anno in accordo tra il Dipartimento e laper far fronte nell’immediatezza dell’evento alle prime spese delle famiglie colpite e ammontava a 5.000 euro.