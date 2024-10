La Nike Air Max 95 Erosion non è come le altre Air Max 95

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) LaAir Max 95è una sneaker molto speciale (e molto inaspettata). Uno: perché l'anno prossimo questa silhouette festeggerà il suo 30° compleanno. E due: mentre la maggior parte dei marchi aspetterebbe questo grande traguardo prima di tirare fuori le armi,ha fatto un salto in avanti e ha sfoderato una delle AM95 più insolite mai realizzate.Air Max 95Alcune scarpe da ginnastica,laSB Dunk di Ben & Jerry, sono ispirate al gelato.le Shark Sta di A Bathing Ape, sono ispirate a, beh, agli squali. Con la "", invece, si fa riferimento a qualcosa di un po' più a sinistra: il processo die. Per chi non lo sapesse, è quando le cose iniziano a disintegrarsi gradualmente a causa di forze naturalil'acqua o il vento.