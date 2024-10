Jimmy Carter compie 100 anni Primo ex presidente centenario | Voglio resistere per votare Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Washington, 1 ottobre 2024 -100. Iloutsider, coltivatore di arachidi del sud, che sconfisse Gerald Ford e divenne premio Nobel per la pace, sarà festeggiato nella sua cittadina di Plains, nel sud-est degli Stati Uniti., 39moamericano è nato il 1 ottobre 1924 in questa piccola cittadina rurale della Georgia, di circa 600 abitanti. Lì ha coltivato noccioline per un certo periodo prima di dedicarsi alla politica, e dopo i fasti e le delusioni della Casa Bianca è tornato a stabilirsi in città. E' il più anzianoancora in vita e ila superare il traguardo del. Per il suo compleanno sono in programma una parata di aerei militari, una cerimonia di naturalizzazione di 100 persone e un concerto serale nell'ex liceo democratico.