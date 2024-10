Iran pronto ad attaccare Israele Gli Usa | Ci saranno gravi conseguenze

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Ci”. L’allarme è lanciato da un alto funzionario dell’amministrazione statunitense. Il riferimento è all’, che starebbe preparandosi per un “imminente” attacco missilistico a. Il funzionario, che ha voluto mantenere l’anonimato, ha voluto sottolineare che le ripercussioni sarebbero pesanti, visto che gli Stati Uniti stanno sostenendo la difesa israeliana. La notizia giunge dopo che oggi l’esercito israeliano ha avvertito la popolazione libanese di evacuare una ventina di comunità di confine, ore dopo aver annunciato quelle che ha definito limitate operazioni di terra contro Hezbollah in Libano. Sono in arrivo “Giorni di grandi sfide”, ha dichiarato il premier di, Benjamin Netanyahu, rivolgendosi agli israeliani.