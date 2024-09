Inter-Stella Rossa | due dubbi per Inzaghi la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)sarà la seconda giornata dei nerazzurri in UEFA Champions League. Simoneha due grandi, ladel match.è la seconda partita di UEFA Champions League dei nerazzurri. Dopo Udine e la vittoria sulla squadra friulana Simonee i suoi tornano in terreno europeo per trovare la prima vittoria stagionale. Il pari con il Manchester City è sicuramente un risultato positivo, ora servono assolutamente i tre punti. L’allenatore della compagine meneghina ha due grandia poche ore dalla sfida: uno dei due attaccanti e la mezzala di centrocampo. Mehdi Taremi è sicuro di giocare dal primo minuto, al suo fianco c’è ballottaggio tra Marko Arnautovic e Lautaro Martinez. Per ora è favorito il primo, così come è favorito Henrikh Mkhitaryan su Davide Frattesi.