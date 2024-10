Ilaria Clemente lascia il GF Il gossip impazza | è incinta?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024)hato la casa del GF e il web dà il via al pettegolezzo sulla gieffina: è? Intanto nessuna conferma né smentita da parte del programmahato il reality di Canale 5. Con un comunicato ufficiale il Grande Fratello scrive:, per motivi personali,momentaneamente la Casa di Grande Fratello”. Intanto sotto i commenti del post pubblicato dalla trasmissioneilsecondo cui la gieffina sarebbe. Il pettegolezzo che sta risuonando sul web è dovuto a un’esternazione di Ila che lamentava un ritardo di dieci giorni. Leggi anche–> Pane, burro, marmellata e Lip Paste: a colazione con Giulia De Lellis e Audrer Da qui si è scatenato ile i commenti. Infatti gli utenti hanno scritto: “Rientrerà per il baby shower”, “Rientrerà tra 9 mesi” oppure “Il primo bebè del GF”.