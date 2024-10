Il 2 ottobre è la Festa dei nonni | che cos’è e com’è nata la festa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 2è ladedicata ai, pilastro fondamentale delle famiglie. Oltre a dare consigli e donare affetto, queste figure insostituibili offrono ai parenti un supporto essenziale, attraverso il loro sostegno morale, e talvolta anche tramite aiuti materiali ed economici, nella crescita e nell'educazione dei più piccoli. Per riconoscere l'importanza di questo ruolo sociale, nel 2005 il Parlamento italiano ha istituito unanazionale dedicata ai, un momento per esprimere gratitudine per tutto ciò che fanno per noi. Origini dellaIl primo Paese a istituire una giordedicata aiè stato gli Stati Uniti, nel 1978, durante la presidenza di Jimmy Carter. L’idea è partita da un’iniziativa di Marian McQuade, una casalinga della Virginia, madre di 15 quindici figli e nonna di 40 nipoti.