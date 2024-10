Hanno già preso il controllo della città | truppe russe entrano a Vuheldar la vendetta di Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lesono entrate a Vuhledar, un importante snodo logistico ucraino nel Donetsk: lo ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin, aggiungendo che i combattimenti sono in corso dopo mesi in cui laè stata distrutta dalle bombe e cinta d'assedio. Parlando alla televisione nazionale, Filashkin ha descritto la situazione come "estremamente difficile" aggiungendo che "il nemico ha già quasi raggiunto il centro". "All'internosi sta combattendo, quindi è quasi impossibile portare aiuti umanitari". A Vuhledar restano in totale 107 civili, anche se tutti i bambini sono stati evacuati, ha aggiunto. Intanto almeno sette civili sono stati uccisi In un attacco russo martedì mattina vicino a un mercato nel centro di Kherson, nel sud dell'ucraina vicino alla linea del fronte, ha annunciato l'ufficio del procuratore regionale.