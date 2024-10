Grande Fratello Helena scopre Lorenzo e Shaila | la sua reazione spiazza

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) News tv. “”,: la sua– Tempo di passione, di primi approcci al “”. Dopo alcuni giorni di reclusione nella casa più spiata di Italia i concorrenti hanno cominciato a conoscersi meglio e a lasciarsi andare alle emozioni.Gatta e Javier Martinez sono stati trattati nella serata di ieri da Alfonso Signorini (ma non solo), come la prima coppia di questa edizione. La realtà però è più complessa (nella vita, come nei reality): come hanno notato alcuni, la ballerina sembra essere molto presa anche daSpolverato, che in questi giorni ha baciatoPrestes.