Grande Fratello 2024 la storia di Helena Prestes | mio padre non c’era mia madre non la sento da anni | Video Mediaset

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alè arrivato il momento di conoscere meglio, una donna forte con alle spalle una vita difficile e tanti dolori. La difficiledialsi è raccontata così al: «l’unica cosa che ho da regalare è la mia allegria», ma Amanda Lecciso la invita a riflettere «una persona non è soltanto una cosa, una persona è complessa». Cresciuta nella periferia di San Paolo di Brasile,vive oramai da tantissimida sola. «La figura paterna è sempre mancata, papà non, non veniva molto» – raccontasul– «è sparito. Papà litigava molto con mamma, quindi in casatanta paura, veniva la polizia.