Giustizia fai da te? No la gente è stanca | Rita Dalla Chiesa zittisce la sinistra

(Di martedì 1 ottobre 2024) Emergenza sicurezza a Roma. A salvaguardare la vita dei cittadini, però, non ci sono solo le forze dell'ordine, ma anche un ex-pugile e ora star di YouTube, tale Simone Cicalone, che filma i borseggiatori nelle metropolitane, non solo della capitale, ma anche in altre città. Cicalone è ospite di Quarta Repubblica, programma di approfondimento politico di Rete 4, in onda tutti i lunedì alle 21.30 e condotto da Nicola Porro. Insieme ai suoi soci, Mattia ed Evelina, pubblica video di aggressioni in particolare nelle metropolitane e alcune volte le loro riprese avrebbero permesso di identificare e assicurare allaalcuni borseggiatori. Lo stesso Cicalone commenta: “Quando vedo queste scene io immobilizzo la persona”.