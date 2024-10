Giurato numero 2 | il primo trailer ufficiale del film di Clint Eastwood

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)2: ildeldiWarner Bros. ha rilasciato ildi2 (fino ad oggi conosciuto come Juror #2), il nuovodiretto da. Insieme alarriva anche la conferma che ilsarà nelle sale italiane dal 14 novembre. Scritto da Jonathan Abrams, ilsegue Justin Kemp (Nicholas Hoult) che, mentre presta servizio comein un processo per omicidio di alto profilo, si trova alle prese con un grave dilemma morale – che potrebbe usare per influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare o liberare l’assassino accusato. Juror No. 2 è interpretato anche dalla candidata all’Oscar Toni Collette (”Hereditary“), dal premio Oscar J.K. Simmons (”Whiplash“), oltre che da Zoey Deutch, Chris Messina, Gabriel Basso, Leslie Bibb e Kiefer Sutherland.