Fate qualcosa! Reazione a Catena crollo emotivo per Le volta buona | pubblico nel panico

(Di martedì 1 ottobre 2024) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, lunedì 30 settembre 2024, siamo, il quiz campione di ascolti in onda su Rai 1 e condotto da Pino Insegno. E ancora unatornano in scena le ormai imbattibili campionesse, LePagina, pronte a difendere il loro titolo per la ventitreesimaconsecutiva. Il trio, composto da Anna Laura, Antonella e Rosa, ha accumulato finora oltre 280mila euro in vincite, affermandosi come una delle squadre più longeve e di successo nella storia del programma. La serata ha proposto, come sempre, un nuovo trio di sfidanti: Le Tre di Picche, ovvero Letizia, Giulia e Stefania, tre amiche di lunga data provenienti dal Lago d'Iseo, in Lombardia. Il nome della loro squadra, hanno spiegato, deriva dal fatto che spesso rispondono in modo rapido e tagliente, proprio come una "picca".