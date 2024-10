È successo il macello Notte di vergogna al Grande Fratello tra le concorrenti è finita male

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 1 ottobre 2024) La tensione nella casa delcontinua a crescere, culminando in una dura lite tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi durante l’ultima puntata. L’episodio, avvenuto durante una pausa pubblicitaria, ha lasciato strascichi che si sono protratti per tutta la, con Yulia che ha espresso pensieri molto duri nei confronti della sua rivale. Subito dopo la fine della puntata, Yulia si è avvicinata a MariaVittoria, sfogando la sua rabbia con affermazioni scioccanti rivolte a Jessica. La concorrente toscana ha infatti dichiarato che, se lo scontro fosse avvenuto al di fuori del contesto televisivo, avrebbe reagito in modo ben più violento: “Se io ero fuori da questo contesto e mi diceva ‘disgraziata vai a mangiare’ io l’avevo già sp io l’avevo già rotta in due. Si devere quella”. “Mi dispiace comunicartelo”.