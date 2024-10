Duplice omicidio al mercato ittico di Salerno | un 72enne si è costituito ai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sparatoria alle prime luci dell’alba di martedì aldi. Un commerciante di 72 anni ha sparato a due uomini: uno dei due è morto sul colpo, l’altro, invece è deceduto in ospedale dove era stato trasportato in gravissime condizioni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le due vittime sono Rosario Montone, 58enne di Portici, colpito al cuore, e Carmine De Luca, 48enne salernitano, colpito all’arteria femorale. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, al culmine di una lite l’uomo ha rivolto l’arma contro i due dipendenti della Eurofish. Da quanto si apprende, ilè gravemente malato e pare che in passato abbia avuto degli screzi con i due perché accusato di aver sottratto una cassetta del pesce.