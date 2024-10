Dal tennis alla canoa polo Pietralacroce ed emozioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024)premiati ieri mattina in Comune con le loro stelle che accendono i riflettori sullo sport cittadino. E’ il caso di Roberto Angelini e Andrea Bolognesi, eccellenze delClub Ancona diche hanno vinto il campionato italiano over 60 di doppio maschile, e della squadra didella Lega Navale Italiana sezione di Ancona, che lo scorso luglio è tornata a vincere in serie A1, squadra composta dal coach, Luigi Lombardi, dal capitano Mattia Cantarini, dagli esterni Simone Amicucci, Ermes Bracci e Gaia Lombardi, dai centrali Vasco Zannini, Antonio Tomassini e Lorenzo Seneca, dal portiere Davide Amicucci e dal jolly Flavio Lobianco.