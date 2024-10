Chiesa Primo summit dei vescovi toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prima riunione ieri a Siena per la Conferenza Episcopale Toscana, presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Isi sono incontrati in mattinata nel Palazzo Arcile, mentre nel pomeriggio hanno visitato la Cattedrale. Don Enrico Grassini, direttore dell’Ufficio per i beni culturali dell’Arcidiocesi, ha illustrato la molteplicità di significati teologici e filosofici delle tarsie marmoree del pavimento. Ihanno anche visitato la Libreria Piccolomini, le sculture di Donatello, la cappella della Madre del Voto e altre opere particolarmente significative.