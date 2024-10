Champions | Inter travolgente con la Stella Rossa 1-0 Milan battuto dal Bayer nonostante la buona ripresa | 1-0 Gli altri risultati

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 1 ottobre 2024), a San Siro, contro ladi Belgrado, battuta 4-0. Poco da fare per i serbi, che, dopo aver subito solo il gol di Calhanoglu nel primo tempo ed aver iniziato in maniera arrembante la, sono crollati in seguito alle reti di Arnautovic, Lautaro e Taremi. che troverebbe il vantaggio dopo soli tre minuti, grazie alla punizione dalla destra di Calhanoglu e al tap-in vincente di Arnautovic, ma il tutto in posizione di offside, subito segnalata dall'assistente L'articolocon la(1-0).dalla: 1-0. Gliproviene da Firenze Post.