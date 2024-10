Caterina Balivo | Non è stato facile rientrare in Rai E spiega perché era andata via

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha svelato nuovi retroscena sulla sua carriera, iniziata poco più che ragazzina. Un sogno coltivato fin da bambina e diventato poi realtà, non senza svariati sacrifici che hanno temprato la conduttrice di Aversa e l’hanno resa più combattiva e determinata. Ad un certo punto, però, la presentatrice è stata costretta a fermarsi, a mettere da parte il suo lavoro per dedicarsi alla famiglia, per salvaguardare il rapporto con il marito Guido Maria Brera e con i figli Guido Alberto e Cora.aveva lasciato la Rai Ospite de La fisica dell’amore di Vincenzo Schettini,ha confidato i motivi che nel 2020 l’hanno spinta a lasciare Vieni da me, programma che conduceva ogni giorno su Rai1, e l’intera azienda dove è cresciuta. Per svariati mesi la 44enne è stata lontana dal piccolo schermo.