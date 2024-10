Ausl Modena scatta l’esposto | Sperpero di risorse per il continuo ricorso a personale esterno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Non c’è pace per la sanità modenese. Alle polemiche ora fa seguito un esposto, depositato alla Corte dei Conti da Antonio Platis, vice coordinatore regionale FI e candidato alle elezioni regionali. Il tema centrale è il, diventato consuetudine, alle cooperative private, dunque a medici eall’nei Pronto soccorso. Secondo Platis, tutto ciò è unodi denaro (1641 euro a singolo turno in favore delle cooperative private) mentre da tempo “l’Azienda sanitaria non formaall’Emergenza-urgenza”. “Dal 2006 ad oggi l’di– sottolinea Platis – non ha mai organizzato un corso abilitante per i medici di Emergenza-urgenza, ma ha partecipato a traino di un’altra provincia. Addirittura, nel 2023, quando ilalle cooperative private di medici era ancora altissimo, nessunain Regione ha indetto il corso”.