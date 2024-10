Assange parla al Consiglio d’Europa | ‘Usate il giornalismo criminale libero perché mi dichiaro colpevole’

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 1 ottobre 2024) Juliandella sua detenzione: un appello alla libertà di espressione Giornalista e fondatore di WikiLeaks, hato della sua prolungata detenzione e condanna derivante dalla pubblicazione di documenti classificati riguardanti le azioni militari statunitensi in Afghanistan e Iraq, in particolare resoconti che descrivono dettagliatamente presunti crimini di guerra.ndo di fronte alha espresso il suo punto di vista sulla sua situazione dopo aver trascorso 14 anni dietro le sbarre. Una scelta per la libertà “Ho scelto la libertà rispetto all’impossibilità di ottenere giustizia”, ??ha affermato, sottolineando la sua convinzione che la sua prigionia non fosse un riflesso della giustizia fatta.