Arrestati alla Conad di Rescaldina | stavano fuggendo con abbigliamento per 360 euro

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Milano), 1 ottobre 2024 – Avevano lo strumento utilizzato per staccare il le placche anti-taccheggio dmerce rubata, ma i Carabinieri li hanno comunque individuati ein flagranza di reato per furto aggravato. Teatro dell'episodio il Centro commerciale, dove i militari sono intervenuti nell’ultimo fine settimana dopo una richiesta pervenuta al 112. Una volta giunti sul posto, allo spaziocollocato nel Centro commerciale, su indicazione dell'addettosicurezza i Carabinieri hanno identificato due soggetti che si erano appropriati poco prima di capi diper un valore pari a circa 360, arrestandoli in flagranza di reato Si tratta di M.D., 23enne residente a Legnano, celibe, di professione operaio, incensurato, e G.F.E., cittadino peruviano classe 1983, domiciliato a Milano, anche lui operaio e incensurato.