Sport premiate le atlete di paracadutismo sportivo del Capar Pisa

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 - Sono statea Palazzo Gambacorti ledelivo del Centro Addestramento di) di. L’assessore allodel Comune diFrida Scarpa ha ricevuto stamani in Sala Baleari la squadra femminile che è stata premiata con la Medaglia d’Argento di squadra al Campionato del Mondo Militare per la disciplina “Precisione in Atterraggio a Squadre” diivo. A ricevere il riconoscimento Sergente Maggiore Capo Annalisa Di Tecco, Graduato Capo Sonia Vitale, Graduato Scelto Samanta Vallarino e Graduato Leonora Gambassi. Presenti alla cerimonia Colonnello Antonio D’Agostino, Comandante, Primo Luogotenente Renato Tancredi, Sottoufficiale corpoe Tenente Colonnello Roberto Pagni, Direttore tecnico Reparto attivitàive