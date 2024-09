Roma scoperta un’officina abusiva per smontare le auto e spedirle

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

30 settembre 2024 – Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno denunciato un 35enne egiziano per riciclaggio, scarichi non autorizzati e divieto di immissione dirette di acque meteoriche in acque sotterranee. I Carabinieri hanno individuato, in area rurale ed isolata del comune di Fonte Nuova, una vera e propria officina, nella quale si procedeva al taglio delle vetture rubate e successiva rivendita dei pezzi sul mercato nero. I militari, infatti, al loro arrivo hanno notato due uomini che, a bordo di un furgone riportante i loghi di una ditta di spedizione, erano in procinto di uscire dalla proprietà e procedere alla vendita e consegna dei pezzi che erano stati imballati e caricati sul mezzo (tra cui un intero blocco motore).