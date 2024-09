Quando affondò ero a bordo Ho passato tre giorni su una zattera prima di essere recuperato da una petroliera greca | Alessandro Borghese e l’incidente dell’Achille Lauro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Era il 2 dicembre 1994la nave da crociera Achillee ac’era anche. Lo ha raccontato lui stesso ospite di Francesca Fialdini a Da noi A Ruota Libera su Raiuno.si trovava lì per lavoro: “Ho iniziato la mia carriera sulle navi da crociera, ero anel 1994, un’avventura forte, siamo stati tredi una, recuperati da una. Sono risalito subito adi un’altra nave per lavorare, comecadi da cavallo e devi subito tornare in sella”. Lo chef e padrone di casa di Quattro Ristoranti era giovanissimo: “Avevo 18 anni, ero già ada circa un anno. È successo che sono esplosi motori a poppa che hanno creato una falla e un incendio molto grande”.